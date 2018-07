Max Verstappen wordt testcoureur

Aston Martin kan wel wat feedback gebruiken als het gaat om hun 900 pk sterke en 900 kilo wegende Valkyrie en wie kan een auto met zoveel vermogen beter beoordelen dan een Formule 1-coureur? Teambaas Christian Horner heeft volgens Motorsport.com zowel Max Verstappen als Daniel Ricciardo gevraagd om te helpen bij de afstelling van de sportwagen.

Daniel Ricciardo bevestigde vorig jaar dat hij een exemplaar van de hypercar had besteld. Ook was hij twee jaar geleden bij de onthulling van de concept car aanwezig. Grappig detail: ook Jos Verstappen mag achter het stuur plaatsnemen. Dat is minder vreemd dan het lijkt, want Verstappen senior kan als geen ander een kart of racewagen optimaal prepareren.

Auto Express meldt dat de Britse fabrikant is begonnen met simulatiewerkzaamheden en streeft ernaar om in oktober met de echte tests te beginnen. Als Verstappen en Ricciardo de komende maanden achter het stuur van de Valkyrie komen te zitten, zal dit waarschijnlijk gebeuren tijdens een rsutperiode in het Formule 1-seizoen, mogelijk in september of oktober.

Door de extreme vormgeving stijgt de downforce van de Valkyrie op topsnelheid naar een astronomisch hoge 1.816 kilogram. En dat bij een auto met een 1.100 pk sterke 6,5 twaalfcilinder motor, die amper 1.000 kilogram weegt. Doordat de kracht die 'm naar het wegdek (of in theorie het tunneldak) zuigt meer is dan het gewicht van de auto zelf, blijft de auto aan zijn ondergrond kleven. De Valkyrie is zo extreem dat het team hoopt dat de 2,5 miljoen kostende auto zelfs Formule 1-records kan gaan breken.