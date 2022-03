Maserati onthult kleine SUV: dit is de Grecale

Maserati had al een SUV, de Levante, maar de Grecale is een slag kleiner. Hij heeft altijd vierwielaandrijving en een 8-traps automaat. De mild-hybride viercilinders hebben een vermogen van 300 of 330 pk. De Biturbo V6 (3,0 liter groot met twee turbo's) levert 530 pk. In de tweede helft van dit jaar is de nieuwe Maserati in Nederland te koop.

De Grecale is 17 centimeter langer dan de Alfa Romeo Stelvio waarmee hij zijn technische basis deelt. Beide Italianen worden ook in dezelfde fabriek gebouwd. Geen diesel of plug in-hybride deze keer? Nee, volgens Maserati sluit de milde hybride beter aan bij de wensen van de klant en is een PHEV te zwaar.

Er is bij de ontwikkeling veel werk gemaakt van recuperatie, zodat er zo weinig mogelijk remenergie verloren gaat en zo veel mogelijk elektriciteit wordt opgewekt om het accupakket te laden. Beide 2,0-liters zijn goed voor een topsnelheid van 240 km/h. De snelste gaat in 5,3 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h, de iets minder krachtige in 5,6 seconden.

Elektrische versie gaat Folgore heten

In het interieur prijken twee 12,3-inch schermen. Een derde, iets kleiner scherm (8,8 inch) biedt snelle toegang tot alle comfortfuncties. De bekende ronde klok van het merk gaat met zijn tijd mee en is gedigitaliseerd. Het kleine, ronde schermpje kan een analoog uurwerkje weergeven, maar ook een kompas of de G-krachten die ontstaan tijdens het remmen, accelereren of het nemen van bochten. Daarnaast ‘communiceert’ het met je als je spraakcommando’s geeft. De automaat bedien je met druktoetsen. Het openen van de portieren gaat elektrisch, al is er voor de voorportieren nog wel een mechanische back-up.

Een jaar na de introductie van de benzineversies volgt een volledig elektrische Grecale: de Folgore. Die krijgt een 105 kWh accupakket en is voorzien van 400 Volt-techniek. Een fikse actieradius en laden met hoge snelheid lijken daarmee gegarandeerd.

