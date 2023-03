Martijn kocht stiekem een Mustang voor zijn bruiloft

In deze winter­sport­ge­bie­den loop je de meeste kans op een verkeerson­ge­luk

Uitgerekend Oostenrijk, het land waar de meeste Nederlanders naartoe gaan op wintersport, is het meest onveilige wintersportland om in te reizen. Maar ook bij een wintersport in Duitsland is het oppassen geblazen, net als bij een reis door België.