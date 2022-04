Mark Harbers: ‘Gaat onmetelijke inspanning vergen om iedereen aan fietshelm te krijgen’

Om de stikstofproblemen op te lossen, besloot het kabinet eind 2019 noodgedwongen de maximumsnelheid overdag te verlagen van 130 en 120 naar 100 kilometer per uur. In het midden werd gelaten hoe lang de lagere limiet zou gelden. VVD-bewindsman Mark Harbers verklaart nu in gesprek met het AD dat er deze kabinetsperiode ‘géén discussie meer zal zijn over 130 kilometer per uur’.