Man uit auto geblazen na explosie: ‘De achterklep vloog over het huis en lag in onze achtertuin’

Frustratie vanwege lange wachtlijs­ten voor rijexamens: ‘Ik ben onwijs boos op het CBR’

De wachttijden voor een rijexamen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) lopen veel sneller op dan verwacht. Wie les heeft in de regio Rotterdam, kan pas over een halfjaar afrijden. En dan ben je er nog niet, want ook voor het afhalen van een roze pasje op het gemeentehuis is geduld vereist.

19 april