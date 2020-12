Man tien uur vast onder sneeuwlaag van passerende sneeuwruimer

interview Alwéér een Chinees automerk naar Nederland: ‘Wij zijn beter dan Tesla’

19 december In rap tempo arriveren Chinese automerken op de Nederlandse markt. Afgelopen jaar maakten MG en Aiways hun debuut, volgend jaar komt daar onder meer Xpeng bij. In een gesprek met onze autoredactie benadrukt topman Brian Gu van Xpeng dat hij een serieuze concurrent wil zijn van Tesla: ,,In enkele opzichten doen wij het echt beter.’’