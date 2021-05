Man tekent levensgrote penissen op de weg om probleem aan te kaarten, mag niet van de politie

De ‘maandag­mor­ge­n­au­to’ bestond echt en waarom de ‘woensdag­au­to’ het beste was

29 april Auto's die vaak last hebben van mankementen, worden weleens ‘maandagmorgenauto's’ genoemd. Vooral in de vorige eeuw kwam dat nogal eens voor. Minder bekend is dat er in de VS ook ‘woensdagauto's’ te koop waren en die gingen als warme broodjes.