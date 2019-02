Man sterft in vuurzee na crash met Tesla, uren later vliegt de auto nog drie keer in brand

Een Amerikaan is zondagmiddag in Florida omgekomen nadat zijn Tesla vlam vatte na een ongeval. Lang nadat de bestuurder het leven liet, had de brandweer nog steeds grote moeite om de brand te blussen. De batterij van de verbrande Model S vloog vele uren later maar liefst drie keer opnieuw in brand bij het bergingsbedrijf waar hij naartoe was gebracht.

De man die omkwam reed in de plaats Davie toen hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en tegen enkele palmbomen crashte. Er zou sprake zijn geweest van te hoge snelheid. Door de klap vloog de wagen onmiddellijk in brand en het vuur greep razendsnel om zich heen. De automobilist overleed ter plekke.

,,We zijn erg verdrietig door dit ongeval”, stelt autofabrikant Tesla in een reactie. ,,Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door deze tragedie. Snelheid als mogelijke factor wordt onderzocht. Botsingen met hoge snelheid kunnen in elke auto brand veroorzaken, niet alleen bij elektrische wagens.”

Discussies

De reactie van Tesla verwijst overduidelijk naar eerdere discussies over het vermeende, extra brandgevaar van de elektrische auto's. Lithium-ion batterijen zoals Tesla en andere autofabrikanten die gebruiken, kunnen bij een crash in brand vliegen, waarna het vuur zich heel snel ontwikkelt. Dat is blijkbaar ook bij het ongeval in Florida gebeurd.

Daar rukte de plaatselijke brandweer vervolgens ’s nachts nog drie keer uit om de Tesla opnieuw te blussen. Uiteindelijk werd de hulp van een ander korps ingeroepen, om met speciaal materieel, bedoeld voor branden met chemische stoffen, het vuur te bedwingen. Vorig jaar vlogen bij twee ongevallen met Tesla’s in de VS eveneens de autobatterijen meerdere keren opnieuw in brand. In één geval zelfs vijf dagen later nog een keer.

Maar Tesla benadrukt al jaren dat het brandgevaar van hun elektrische motoren beduidend kleiner is dan dat van een klassieke verbrandingsmotor. ,,Mijn ervaring is dat het bij elektrische wagens wel degelijk om veel hetere en ook snellere branden gaat”, verklaart de brandweercommandant van Fort Lauderdale, Steve Gollan, in een reactie aan 7News. ,,Er is sprake van veel meer energie in zo'n auto.”

Volledig scherm © WPLG