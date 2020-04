Man racet rechtdoor op rotonde en landt 64 meter verder

Hoe de brandweer 4,5 uur bezig was met het blussen van een autobrand in Vught

13 april VUGHT - Een elektrische auto is maandagochtend compleet uitgebrand aan het Wildpad in Vught. De brandweer had het vuur al meermaals onder controle, maar het laaide toch telkens weer op. Uiteindelijk zijn brandweermannen zo'n 4,5 uur in de weer geweest met de brand.