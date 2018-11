Man raakt rijbewijs al na 49 minuten kwijt

Italiaans dorpje slingert in tien dagen 58.000 snelheids­dui­vels op de bon

20 november De bewoners van het kleine dorpje Acquetico, in het noordoosten van Italië, klaagden al langer dat wegpiraten de straten onveilig maakten. In het dorp geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar daar houden de meeste automobilisten zich niet aan, zo beweerden zij. En dat klopte: ruim 58.000 automobilisten werden geflitst in amper tien dagen tijd.