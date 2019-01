Man op elektrische step raast met 85 km/u over de snelweg

Video Vliegende taxi voor treinpassa­giers: de Zwitserse spoorwegen zien het wel zitten

13:37 De Zwitserse spoorwegen willen dat vliegende taxi’s treinpassagiers gaan vervoeren van en naar het station. Het spoorwegbedrijf SBB (Schweizerische Bundesbahnen) is hierover in gesprek met het in München gevestigde Lilium GmbH, dat bezig is met de ontwikkeling van zo'n vliegende taxi.