Man in cel na extreme snelheidsovertreding, vriend raakt auto kwijt

Een ​​42-jarige man die in Denemarken ruim 210 km/u reed in plaats van de toegestane 110 kilometer per uur, moet de cel in. Ook is hij voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt. Het vonnis betekende ook pech voor de vriend van wie de man de auto - een peperdure Porsche - had geleend: de auto is in beslag genomen en verkocht.

In Nederland worden relatief hoge boetes uitgedeeld aan snelheidsovertreders en wie meer dan 50 km/u te hard rijdt, is zomaar zijn rijbewijs kwijt. Maar er zijn nog strengere landen. In Noorwegen en Zwitserland kunnen bijvoorbeeld inkomensafhankelijke boetes worden opgelegd die bij rijke mensen gemakkelijk kunnen oplopen tot tienduizenden euro's.

100 km/u te snel

Volgens het Duitse opinieblad Der Spiegel heeft ook Denemarken sinds vorig jaar de regels aangescherpt. Dat deze ingrijpend kunnen zijn voor notoire hardrijders blijkt uit de zaak van een man die terechtstond in een rechtbank in de stad Lyngby, zo'n tien kilometer ten noorden van Kopenhagen. Daar moet een ​​42-jarige Deen die op de snelweg ruim 100 kilometer per uur te hard heeft gereden de cel in én is hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt.

Geld van Porsche naar de staatskas

Het vonnis betekende ook pech voor de vriend van wie de man de Porsche 911 (modelserie 993) had geleend: de auto werd in beslag genomen en verkocht. De inkomsten gaan naar de staatskas. Dit is mogelijk na een strengere regelgeving voor wegpiraten. Daarbij kan de politie auto’s in beslag nemen waarmee bijzonder roekeloos is gereden, bijvoorbeeld met snelheden boven de 200 km/u of door automobilisten met meer dan twee promille alcohol in het bloed. De regel geldt ongeacht of de bestuurder ook eigenaar van de auto is.

Één dag na in werking treden van de wet gepakt

De wet trad op 31 maart 2021 in werking. Exact één dag later werd de man betrapt op te hard rijden. Of de voormalig eigenaar van de Porsche zijn vriend gaat opzoeken in de cel is niet bekend.

