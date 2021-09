Man die Ferrari van 2,3 miljoen euro met truc ontvreemdde uitgeleverd aan Duitsland

Ruim twee jaar na de spectaculaire diefstal moet de vermeende dief zich binnenkort verantwoorden in de Duitse stad Neuss. Hij deed zich in mei 2019 voor als aspirant-koper van een Ferrari uit 1985 die in mei 2019 in Düsseldorf voor 2,35 miljoen euro werd aangeboden.

De Ferrari werd teruggevonden in de stad Grevenbroich. Getuigen hadden de zeldzame rode auto daar een garage in zien rijden. Aan de hand van vingerafdrukken in de auto kon de dader worden geïdentificeerd. De man werd in Frankrijk herkend aan de hand van een krantenartikel over de roof. Volgens het Duitse Automobilwoche was de eerste eigenaar van de zeldzame Ferrari 288 GTO ex-Formule 1-coureur Eddie Irvine.