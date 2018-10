Man crasht met gloednieuwe sportwagen van 1,2 miljoen euro

De ondernemer reed afgelopen zaterdag in de Duitse deelstaat Beieren, richting München. De wagen had slechts 50 kilometer op de teller. Blijkbaar had de bestuurder de 800 pk onder de motorkap nog niet helemaal onder controle. Duitse media melden dat er volgens de politie voor 850.000 euro schade aan de wagen was, en op de tuinmuur zat geen schrammetje.

Volledig scherm Twee dagen eerder, toen de auto werd afgeleverd © Instagram

Er zijn geen aanwijzingen dat de man te snel reed. Dat zou niet moeilijk zijn, want een McLaren Senna gaat van 0 naar 100 km/uur in amper 2,8 seconden. Het is in feite een echte racewagen voor het circuit, waarmee je ook op de openbare weg kan rijden. De bestuurder bleef ongedeerd.

De wagen is genoemd naar Ayrton Senna. Die Braziliaanse autocoureur werd driemaal wereldkampioen Formule 1. Hij stierf als gevolg van een crash in de Grand Prix van San Marino in 1994. Ondanks de forse schade is de auto niet total loss verklaard.