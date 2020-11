Man (42) doodgereden na verkeersruzie in Wijchen, gevluchte bestuurder opgepakt

update | videoDe politie heeft in Beuningen een man opgepakt die ervan wordt verdacht gisteravond een 42-jarige voetganger te hebben doodgereden in Wijchen. De twee zouden ruzie hebben gekregen vanwege het rijgedrag van de automobilist.

De hulpdiensten werden rond 19.40 uur gealarmeerd over het noodlottige incident. In eerste instantie waren zij bezig met de reanimatie van het slachtoffer, maar dat mocht niet meer baten. Hij laat twee kinderen achter.

De 42-jarige Wijchenaar was volgens de politie aan het wandelen toen hij ‘woorden kreeg’ met de automobilist. De automobilist zou hem daarop hebben aangereden. De automobilist is er vandoor gegaan in een witte Volkswagen Caddy, maar werd even later door de politie aangehouden in Beuningen.

,,Mensen rijden hier ook als gekken’’, zegt een geschrokken buurtbewoonster. ,,En je durft er gewoon niets meer van te zeggen. Op tv zie je wel eens van die oproepen: meld misdaad anoniem. Maar ik durf helemaal niks te melden.’’

Een persoon is doodgereden in Wijchen. De automobilist is er vandoor gegaan in een witte Volkswagen Caddy.

Vader van twee kinderen

De 15e straat in de Ververt is een smalle straat in een woonerf. Het slachtoffer zou om de hoek wonen. De buurbewoonster zag de man vaak met zijn hondje, een Jack Russell, door de wijk lopen. ,,Een vader. Je ziet de kindjes groot worden.’’

Ook een andere man maakt zich zorgen. ,,Deze man heeft iets goeds gedaan voor de gemeenschap: iemand aanspreken op zijn gedrag.’’

Hij zag de onrust verderop in de straat toen hij een camera aan het installeren was, na een inbraak in september. ,,Maar het is geen asociale buurt, dit. Hier wonen goeie mensen. Maar er wordt inderdaad ook hard gereden, door bromfietsers. Auto's. Terwijl hier overdag kinderen spelen op straat. Ik heb het wel eens aangekaart bij de gemeente.’’

Op zoek naar de wagen

In de omgeving van Wijchen was de politie op zoek naar de witte Volkswagen Caddy, een bestelwagen. Er werd rond 20.15 uur ook een Burgernet-bericht gestuurd om uit te kijken naar dit voertuig. Onder meer een politiehelikopter werd ingezet om het voertuig te lokaliseren.

Rond 20.45 uur werd er opnieuw een Burgernet-bericht verstuurd. Ditmaal met de mededeling dat de wagen was aangetroffen op de Verlengde Wilhelminalaan in Beuningen. Daar werd de auto van de verdachte door politiewagens klemgereden. De man ging er te voet vandoor, maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden. Wat wellicht hielp bij de zoektocht, is dat een omstander het kenteken van het voertuig had opgeschreven.

De witte Volkswagen Caddy van de verdachte die betrokken zou zijn bij het doodrijden van een 42-jarige Wijchenaar.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak en kan daarom het verhaal van de buurtbewoners nog niet bevestigen. Vermoedelijk komt de politie vandaag met meer informatie.

