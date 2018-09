Man 14 uur gevangen in eigen auto, schrijft afscheidsbrief

Het begon allemaal op vrijdagochtend 31 augustus, toen Pyros besloot om een stukje te gaan rijden in zijn Cadillac XLR cabriolet. Nadat hij was ingestapt deed hij de deur dicht en drukte op de startknop, maar er gebeurde niets. Ook met de sleutel kon hij de auto niet starten. De deuren zaten op slot.

Na ongeveer 30 minuten werd duidelijk dat hij ernstige problemen kreeg door de hitte. ,,Het was de meest gruwelijke ervaring die je je kunt voorstellen", zei de 75-jarige man. ,,Ik heb over mijn schoenen geplast en ben meerder malen flauwgevallen. Op een gegeven moment heb ik me erbij neergelegd dat ik zou sterven." Pyros schreef een afscheidsbrief waarin stond dat hij geen zelfmoord had gepleegd, zodat zijn nabestaanden geen verkeerde conclusies zouden trekken mocht hij overlijden.