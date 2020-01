Magere Hein op de bon: Amerikaan van carpoolstrook gehaald met nepskelet in voorstoel

Volgens woordvoerder Raul Garcia van de veiligheidsregio in Tempe haalde een agent van de staatspolitie de man donderdag naar de kant, nadat hij ‘Skeletor’ in de voorstoel had zien zitten. De bestuurder van de auto had de knokige bijrijder netjes rechtop in de stoel gezet, hem ter vermomming een hoedje opgezet en een doorluchtig vestje aangetrokken, en hem daarna stevig ingesnoerd met een stuk touw.



Blijkbaar dankbaar voor de rit hield de knokige passagier het broodtrommeltje van de chauffeur op zijn stramme knieën. Jammer genoeg voldoet dat niet aan de eisen die de wet aan het gebruik van de carpoolstrook stelt en dus ging meneer voor 400 dollar op de bon. Ook kreeg hij nog een tweede prent, omdat de ramen van zijn auto te donker getint waren.



Garcia zegt dat verkeersagenten jaarlijks zo'n 7000 overtreders bekeuren. In april vorig jaar stuitte men bij een controle op iemand die een aangeklede etalagepop in de auto had. Een trui, honkbalpet en een zonnebril mochten ook toen niet baten. Evenals de babypop die een dame op de voorstoel had geïnstalleerd. Ook zij ging duur voor gaas.