‘Mag je rechts inhalen op de snelweg om een file te passeren?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Je mag rechts inhalen om een file te passeren en dat is wat u in dit geval doet. Een file hoeft ook niet per se stilstaand te zijn. Kortom, zolang u niet meteen daarna invoegt in de file, bent u echt niet asociaal bezig en al helemaal niet in overtreding. Let hierbij overigens wel op uw rijsnelheid. Is er op de andere rijstroken sprake van filevorming, dan zullen de elektronische matrixborden boven de weg wellicht een lagere rijsnelheid aangeven. Diezelfde snelheid staat dan waarschijnlijk ook boven uw rijstrook aangegeven en deze (tijdelijke) snelheidsbeperking mag u echt niet overschrijden. Bovendien is dit wel zo veilig, vanwege het langzamer rijdende verkeer in de onmiddellijke nabijheid.’