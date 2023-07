Mag je parkeren tegen de rijrichting in?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘In Nederland is het in principe niet verboden om tegen de rijrichting in te parkeren, maar bijvoorbeeld in Duitsland en België wel. De Belgische politie voert onder meer als argument aan dat je dan bij het wegrijden vanuit een rij geparkeerde auto’s nauwelijks zicht hebt op het overige verkeer: de bestuurder bevindt zich namelijk aan de kant van het trottoir.

Dat het in Nederland wél is toegestaan, heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de Nederlandse wetgever er de praktische kant van inziet en de veiligheidsrisico’s lager inschat. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je mag nooit de verkeersregels overtreden of het overige verkeer hinderen of in gevaar brengen. Daarom mag je ook in ons land nooit op een eenrichtingsweg tegen de rijrichting in parkeren.’