Mag je in Duitsland wél in het midden blijven rijden?

Ook in Duitsland mag je niet continu op de middelste rijstrook van de snelweg blijven. Daar staat een boete op van 80 euro. Echter, op snelwegen met drie rijstroken in dezelfde rijrichting mag je wél in het midden blijven rijden indien er op de rechterrijstrook andere auto’s in de buurt zijn. Veelvuldig van rijstrook wisselen op een drukke weg leidt tot risico’s en volgens de Duitse wetgever is het in dat geval beter om in het midden te blijven.