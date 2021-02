‘Mag je een auto half op de stoep parkeren?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,In principe is dit verboden en er worden ook bekeuringen voor uitgeschreven. Tegelijkertijd wordt parkeren half op de stoep soms gedoogd. Handhavers hebben er blijkbaar begrip voor in smalle, volle straten en ook bijvoorbeeld als iemand alleen maar even snel iets wil in- of uitladen. Vooral in oude woonwijken die niet op het huidige autobezit berekend zijn, is het soms officieel toegestaan. Als auto’s half op de stoep mogen parkeren, maakt een verkeersbord (bord E08b) dat duidelijk. Maar opgelet: het mag dan uitsluitend aan de kant van de weg waar het bord staat.”