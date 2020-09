‘Mafketels’ die A16 onveilig maakten op motor opgepakt, onder wie Rotterdammer (24)

De twintigers werden woensdagochtend om 6.00 uur in hun woning en op straat aangehouden, meldt de politie. Hun rijbewijzen zijn ingenomen. De politie denkt twee van de drie vermoedelijke bestuurders van de motoren te pakken te hebben, die over de A16 van Breda naar Rotterdam scheurden met extreem hoge snelheden. Ook plaatsten ze filmpjes van de tochten op social media. In één van de filmpjes dat rondging op social media is te zien hoe de twee in elf minuten van Breda naar Rotterdam rijden. De identiteit van de mogelijke derde verdachte is eveneens bekend bij de autoriteiten. De politie heeft hem gevraagd zich te melden op het bureau.