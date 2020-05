Maak je auto zelf elektrisch met deze kant en klare elektromotor van 7100 euro

Jongeren gebruiken lachgas het liefst in de auto

9:55 De auto is dé plek voor jongeren om lachgas te gebruiken. Ze spreken met elkaar af in de auto vanwege de mate van vrijheid en privacy die een auto geeft. De stap voor jongeren om vervolgens onder invloed van lachgas te gaan autorijden is klein, blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.