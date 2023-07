Maak deze zeven fouten tijdens het rijden door een tunnel niet

Automobilisten die in tunnels de fout in gaan: het leidt ieder jaar weer tot files en ongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. In veel gevallen is een van deze zeven fouten de oorzaak van de ellende.

Of het nou de Gotthard-tunnel is, de Mont Blanc-tunnel of een minder lange tunnel ergens in Oostenrijk: bij veel automobilisten beginnen de oksels toch wat te klotsen wanneer er één nadert. Als je een beetje bang bent, of je gewoon onprettig voelt tijdens het rijden in een tunnel, helpt het om bewust en regelmatig diep in en uit te ademen, zo adviseert de ADAC, de Duitse ANWB. Uiteraard kun je ook een alternatieve route gebruiken, bijvoorbeeld door de bergpas te nemen of om te rijden.

Iedereen die last heeft van zweten, ongecontroleerde korte ademhaling of zelfs paniekaanvallen, moet vooral een arts raadplegen. Zo’n sterkere vorm van tunnelangst is vaak goed te behandelen. In deze gevallen moet je tunnels zeker vermijden en kun je beter een langere omweg accepteren. Dit is de veiligste oplossing, ook voor de overige inzittenden van de auto en andere weggebruikers.

Wanneer je pech hebt, zet dan de alarmlichten aan. Als de schade meevalt, rij dan door tot het einde van de tunnel, of zet je auto stil in een pechhaven in de tunnel. Lukt dat niet, zet dan je auto zo dicht mogelijk aan de rechterkant van de weg. Schakel de motor uit en laat de sleutel in het contact zitten. Trek een veiligheidsvest aan, pas op voor het overige verkeer als je uitstapt en plaats indien mogelijk een gevarendriehoek. Bel vervolgens het noodnummer om hulp in te roepen. Bij brand dien je zo snel mogelijk de tunnel te verlaten via een van de nooduitgangen.

Voorkom deze zeven fouten bij het rijden door een tunnel:

1. Afremmen

Menig automobilist gaat automatisch langzamer rijden als die het donkere gat in de berg ziet naderen, zelfs als het snelheidslimiet niet verandert. Dat is een normale reactie, omdat de weg ogenschijnlijk smaller wordt en het licht verandert. Maar door af te remmen, wordt de onderlinge afstand met auto’s achter je kleiner en kan er zelfs door het harmonica-effect van verkeersstromen een file ontstaan.

2. Dimlicht niet aan

Moderne auto’s hebben automatische koplampen die in de tunnel overschakelen van dagrijlicht naar dimlicht. Dat systeem werkt in tunnels beter dan bijvoorbeeld in de regen of tijdens mist. Toch kan een snelle check geen kwaad. Wanneer je rijdt in een auto zonder automatische koplampen, dan moet je het dimlicht handmatig inschakelen. Het gaat niet alleen om beter zien, maar ook om goed gezien worden, vooral in tunnels met witte muren.

3. Je zonnebril op houden

Voordat je de tunnel in gaat, moet je al je zonnebril afzetten. Brildragers moeten op een route met veel tunnels of een lange tunnel hun normale bril gebruiken. Rijden in een donkere tunnel is gevaarlijk, net als ‘s nachts rijden met zonnebril op. Je ogen moeten zich meer inspannen, je wordt vermoeider, herkent gevaar minder goed en reageert langzamer.

4. De verkeersinformatie uitschakelen

Je favoriete muziek op Spotify, een audioboek of een podcast hebben één nadeel: als je verkeersinformatieonderbrekingen uitzet (of de radio helemaal uitzet), krijg je geen informatie over gevaarlijke situaties. Maar dat kan precies de informatie zijn die je nodig hebt om tijdig te kunnen reageren. Bij brand in een lange tunnel kan verkeersinformatie zelfs levens redden. Schakel daarom in de tunnel over op radio-ontvangst of activeer de verkeersinformatie. Google maps en andere navigatiesystemen bieden vaak actuele verkeersinformatie die waarschuwt voor gevaar of afsluitingen.

5. Recirculatiestand niet inschakelen

De lucht in tunnels is niet best. Dit is te zien aan de muren: uitlaatgassen en fijnstof van banden en remblokken vervuilen de lucht. Als we de airconditioning niet op recirculatie zetten voordat we de tunnel in gaan, komt de ongezonde lucht in de auto. Schakel dus over op de recirculatiestand en – belangrijker nog – weer terug op frisse lucht als je de tunnel hebt verlaten. Te lang rijden zonder frisse lucht kan leiden tot vermoeidheid en een trager reactievermogen.

6. Bumperkleven

De helft van je snelheid in meters wordt algemeen beschouwd als de ideale afstand tot je voorligger. Oftewel: 60 meter afstand houden bij 120 kilometer per uur. In de tunnel moet die afstand eigenlijk nog iets groter zijn. In tegenstelling tot een provinciale weg of de snelweg kun je niet naar rechts uitwijken, als je wordt verrast door een abrupte remmanoeuvre van de voorligger of een ander incident.

7. Draaien of achteruitrijden

De meeste tunnels kennen eenrichtingsverkeer. Het tegemoetkomende verkeer wordt gescheiden door ten minste een dubbele doorgetrokken streep. Je moet deze strepen zien als een stevige muur: draaien en achteruitrijden zijn absoluut verboden in de tunnel - zelfs als oude navigatiesystemen het signaal verliezen en zeggen dat je moet omkeren. Als je toch fout bent gereden, keer je pas om na een tunnel.

