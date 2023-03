Maak deze acht fouten tijdens het rijden op de snelweg niet

De snelweg is een van de wegen waarop relatief het minste ongelukken gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet gemakkelijk de fout in kunt gaan. Deze dingen kun je in ieder geval beter niet doen.

1. Te langzaam rijden

In Nederland mag je overdag 100 kilometer per uur en die snelheid ligt gevaarlijk dicht bij de topsnelheid van vrachtwagens, die in Nederland dankzij een snelheidsbegrenzer 85 km/u kunnen halen. In andere landen ligt die snelheid van trucks soms op 90 km/u. Feit is in ieder geval dat het de doorstroming niet helpt wanneer vrachtwagens personenauto's gaan inhalen en een vrachtwagen die op je bumper zit te drukken is sowieso geen fijn gevoel.

2. Sloom invoegen en niet aansluiten

Je vindt het misschien niet fijn voor je nog koude motor, maar accelereer op de invoegstrook tot de maximaal toegestane snelheid. Zo voeg je gemakkelijker in én voorkom je dat anderen voor jou op de rem moeten wanneer je invoegt. Je hebt er zelf geen last van, maar bij drukte kan er door één remactie van een auto of vrachtwagen achter je al een behoorlijke file ontstaan.

3. Traag wegrijden als de file oplost.

Veel files blijven lang doordat automobilisten traag reageren wanneer het einde van de file in zicht is. Zodra je ziet dat het voor je begint te rijden graag meteen er achteraan. En sluit aan wanneer er files ontstaan. Het gat dat je voor je laat, zorgt ervoor dat aan het eind van de file de lengte met de lengte van dit gat wordt verlengd.

4. Te snel rijden

Wie sneller rijdt dan is toegestaan, brengt niet alleen anderen in gevaar, maar manoeuvreert ook zichzelf in een potentieel dure positie, want de kans op een verkeersboete is groot. In druk verkeer leidt snel rijden, bumperkleven en constant wisselen van rijstrook ook tot remmen, files en zelfs ongevallen.

5. Geen reddingsstrook creëren

In veel ons omringende landen is het creëren van een zogeheten reddingsstrook verplicht bij het ontstaan van een file. Maar niet alleen daar, ook op sommige plaatsen in Nederland waar spitsstroken worden gebruikt, moet je zo'n tussenruimte openlaten voor reddingsdiensten. Wanneer je dan langs de ongevalsplek komt, kijk dan goed voor je om een tweede ongeval te voorkomen. Het maken van opnames met je telefoon is daarbij streng verboden.

6. Te weinig afstand houden

De helft van je snelheid in meters wordt algemeen beschouwd als de ideale afstand tot je voorligger. Oftewel: 60 meter afstand houden bij 120 kilometer per uur. In tunnels of bij spitsstroken moet die afstand eigenlijk nog iets groter zijn. Hier kun je niet naar rechts uitwijken als je wordt verrast door een abrupte remmanoeuvre van je voorligger of een ander incident.

7. Niet helemaal rechts houden

Bumperklevers veroorzaken vaak net zoveel frustraties als automobilisten die onnodig links blijven rijden. Veel automobilisten weten dat, maar slechts een klein deel gaat helemaal naar rechts na een inhaalmanoeuvre en daardoor wordt veel asfalt niet gebruikt. Ga dus - wanneer de rechterbaan vrij is - helemaal naar rechts, in plaats van de hele weg op de middenbaan te blijven hangen.

8. Blokkeren van late ‘ritsers’

Automobilisten die bij een wegversmalling tot aan het einde rijden zijn geen voordringers, maar maken juist optimaal gebruik van de ruimte. Daar is een heel simpele reden voor: te vroeg ritsen geeft meer kans op een verkeersopstopping of file. En dat zorgt weer voor vertraging. Bestuurders op de andere rijstrook moeten weggebruikers toestaan ​​om in te voegen en mogen hen niet blokkeren. Deze passerende bestuurders mogen ​​de rijstrookwisseling daarentegen niet forceren.