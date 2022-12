‘Lynk & Co-effect’ blijft uit: voordelig autoabonnement is populair, maar onze auto délen willen we (nog) niet

MET VIDEO‘Mobiliteitsmerk’ Lynk & Co is in anderhalf jaar tijd harder gegroeid dan de oprichters verwachtten. De gebruikers zijn enthousiast over de auto en het maandabonnement. Maar de auto delen is nog geen doorslaand succes.