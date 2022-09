‘Luxueuze ID.3' nog dit jaar troefmodel van 's werelds grootste fabrikant van elektrische auto's

MET VIDEO / TEST Kia’s nieuwe Niro is steengoed, maar had nog véél beter kunnen zijn

De uitgaande Kia Niro is geen spannende auto. Toch werd dit het best verkochte model van Nederland én de Koreaanse SUV schopte het tot Zakenauto van het Jaar. Niet zo vreemd dus dat zijn opvolger het nauwelijks anders aanpakt. Aan de andere kant: op een paar punten is Kia’s gebrek aan vernieuwingsdrang een gemiste kans.

23 augustus