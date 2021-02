Limousine van vermoorde dictator Kadhafi staat te koop in Nederland voor 961.950 euro

Kadhafi was een dictator wiens schrikbewind meer dan vier decennia duurde. Net als veel andere despoten had hij veel geld en een dure smaak als het om auto’s ging. Vlak voordat zijn regime werd omvergeworpen en hij tijdens de Arabische Lente van 2011 werd vermoord door rebellen, besloot hij dan ook deze aangepaste Maybach 57S-coupé te bestellen, die nu door een Nederlandse dealer wordt aangeboden.

Het gaat hierbij om een zandkleurige Maybach 57S sedan uit 2010, die met de zegen van Maybach werd omgebouwd tot een coupé door een bedrijf met de naam Xenatec. Honderd waren gepland, slechts acht werden gebouwd en dit is chassisnummer vier. Kadhafi’s autoverzameling was enorm en omvatte onder meer een gepantserde BMW 7 Serie en een verlengde Mercedes S-Klasse.

De Maybach is voorzien van een biturbo V12 met 612 pk. Daarmee accelereert de auto van 0-100 km/u in zo’n 5 seconden. De topsnelheid bedraagt 275 km/u. De auto is voorzien van massagestoelen en allerlei andere vormen van opulente luxe. De exportprijs bedraagt 795.000 euro. Wil je hem in Nederland kopen, dan moet je 961.950 euro afrekenen. De coupé heeft slechts 2300 kilometer gereden. Geen een daarvan is afgelegd door Kadhafi zelf. De Libische burgeroorlog brak uit in 2011, vlak voordat hij de auto zou afnemen.