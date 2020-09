Lijnbus rijdt het water in: chauffeur en twee passagiers naar ziekenhuis

Bizar incident op Franse snelweg: Nederland­se toerist (61) gewond door verdwaalde kogel

21 september Een Nederlandse vakantieganger is gisteren op opmerkelijke wijze gewond geraakt in het zuidwesten van Frankrijk. Een kogel doorboorde de voorruit van de auto waarin hij zat en bleef steken in zijn schouder. Het slachtoffer werd overgebracht naar een ziekenhuis, de politie startte een onderzoek.