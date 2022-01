Liefhebbers in rouw na het zien van gecrashte Ferrari Enzo: ‘Een pronkstuk van zo’n 2 miljoen euro’

Het is hét gesprek van de dag onder de liefhebbers; het ritje in de miljoenenauto dat niet verliep zoals gepland. De pijlsnelle auto raakte dinsdagmiddag omstreeks 11.30 uur de grip op het wegdek kwijt, begon te spinnen en knalde tegen een boom. De bestuurder, hoogstwaarschijnlijk een monteur van dealer Kroymans, kwam met de schrik vrij. ,,Ze gaan geen stagiair in zo’n auto laten rijden, dit was een ervaren monteur", zegt autojournalist Erik Kouwenhoven. ,,Dat zelfs hij de grip verliest, zegt veel over de moeilijkheidsgraad.”