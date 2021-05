Leuk, zo'n e-bike, maar hoe krijg je hem het vliegtuig in?

Dat e-bikes een uitkomst zijn voor mensen die lichamelijk niet meer genoeg kracht op kunnen brengen, begrijpt Cora Vermeer (63) wel. Maar dat hele volksstammen zo’n fiets omarmen, daar kan ze niet bij. De Veenendaalse is van het zelf trappen zolang het kan. Door een hardnekkige knieblessure is ze nu wel zover dat ze er wat serieuzer bij stilstaat.

Niet dat zij nu meteen naar de fietsenmaker zal snellen. ,,Maar je hoort veel over e-bikes praten, dan wekt dat je interesse. Daarom kom ik op deze fietstestdag mijn horizon verbreden.’’ De stadsfietsen laat ze links liggen, ‘rechtop-modellen’ zijn niets voor haar. Ze is benieuwd naar de afdeling toer/trekking. Dat is hoe Vermeer het liefst haar vakanties besteedt: met bepakking dwars door Spanje peddelen bijvoorbeeld. ,,Wat hier meteen opvalt is hoe instabiel sommige e-bikes zijn. Laat staan als je er zware tassen aan hangt.’’

Aan een exemplaar van het Franse O2 merkt Vermeer dat het ook anders kan. ,,Die stuurt echt heel stabiel. Maar dan heb je het wel meteen over een kostprijs van ruim vier mille. Dat is veel geld. En wat blijft is het hoge gewicht. Als daar nog eens 15 tot 20 kilo bepakking bijkomt, til je de boel niet meer op.’’

En zo is het, hoe krijg je hem het vliegtuig in? Huren ter plekke kan natuurlijk ook, of de hele boel in een aanhang wagen laden. Voor fietsvakanties kan het dus best een uitkomst zijn. ,,In Spanje heb ik er echt weleens naast gelopen, zo steil was het. Met zo’n elektrische fiets kom je dan fluitend boven. En dan die knieblessure hè. Als het echt niet meer gaat, zal ik er serieus over nadenken.’’

Op zo’n testdag begint ze steeds beter te begrijpen waarom mensen een e-bike aanschaffen. Bij haar rondjes over de testbaan ervaart ze het gemak. ,,Er staat veel wind, maar daar merk je nauwelijks iets van. Je bent constant geneigd er een tandje bij te doen. Het gaat wel heel gemakkelijk.’’

Jammer dat het in het modellenaanbod nog wel een beetje ontbreekt aan de écht sportieve en stabiele toerfietsen waar Vermeer op uit is. ,,Dan merk je dat die markt nog steeds in ontwikkeling is.’’

