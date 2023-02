Let op: je motor is nog niet warm als deze meter aangeeft dat dit wel zo is

Passagiers vroegen of Daniel B. het rustiger aan kon doen: even later crashte auto tegen boom

Hij was de bob na een feestje in Den Haag. Met 200 kilometer per uur op de snelweg reed hij naar Schiedam. Zijn passagiers vroegen of hij het rustiger aan kon doen. Later werd de auto gelanceerd en kwam tot stilstand tegen een boom. Daniel B. (25) blijkt ook nog hardleers. Na het ongeval werd hij nog eens drie keer op de bon geslingerd wegens te hard rijden.

