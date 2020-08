‘Leaseauto? Nee, we wilden deze Tesla echt uit overtuiging’

ACHTER HET STUURIn deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Veel Tesla-rijders leasen hun auto via de werkgever, maar Marlies Roest investeerde zelf in een nieuwe Model 3. Voor het milieu en vanwege ‘het gadgetgevoel’ dat ze erbij krijgt.

Wie Marlies Roest (50) Rijdt Tesla Model 3 Bouwjaar 2019 Km 20.000

Achteraf bezien hadden ze de ritten van en naar de Dordogne prima met de Tesla kunnen doen. Sinds gisteren is het gezin Roest na een vakantie in Frankrijk weer thuis in Bussum, waar haar elektrische Model 3 stond geparkeerd. ,,We hebben een BMW X3 gehuurd, omdat we in eerste instantie naar Italië zouden gaan. Rondom Rome zijn de laadvoorzieningen wat minder goed en dat gaf ons toch koudwatervrees. Vanwege corona hebben we voor Frankrijk gekozen en daar zagen we zeker dertig Nederlandse Tesla’s rondrijden.”

Op het eerste gezicht past die ietwat afwachtende houding niet bij de karakters van Marlies (50) en haar man Jan (52). Hij heeft een goede baan in de ICT, terwijl Marlies een internationale functie bekleedt bij een producent van innovatieve verlichtingssystemen. Marlies: ,,Wij werken allebei met moderne technologie en dat maakt dat we bereid zijn nieuwe ontwikkelingen snel in huis te halen. Onze woning heeft smarthome-systemen, we houden van gadgets en vooruitstrevende oplossingen.”

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Een elektrische auto stond dan ook al jaren hoog op de wensenlijst, al had Marlies moeite de juiste te vinden. ,,De auto die echt bij ons paste, zat er nog niet tussen. We hebben bijvoorbeeld proefgereden met de Nissan Leaf, waar we niet warm of koud van werden, onder meer vanwege het rijgedrag. Onze BMW 3-Serie uit 2009, dat is onze andere auto, rijdt fijn. Die was ons referentiepunt.”

De BMW doet nog altijd dienst in huize Roest, maar als eerste gezinsauto werd de 320i Touring te krap. ,,Onze dochters Sophia (14), Annabelle (10) en Juliette (7) hadden meer ruimte voor hun benen nodig.” De techniek is zo in de BMW verwerkt dat er een hobbel in de vloer bij de achterbank zit. ,,In de Tesla is de vloer vlak. En hij is verrassend ruim.” Uiteindelijk schafte Marlies in 2019 een nieuwe Model 3 Long Range aan, waarmee ze in tien maanden ruim 20.000 kilometer aflegde. ,,Een leaseauto is niet aan de orde, we hebben deze echt uit overtuiging gekocht.”

Die overtuiging werd in tien maanden alleen maar sterker, stelt Marlies. ,,Deze Tesla is onze eerste en zeker niet onze laatste elektrische auto. Het rijdt ontzettend fijn, de wegligging is prettig sportief en ik zit lekker dicht bij de grond op comfortabele stoelen. Model 3 is bovendien ontzettend veilig en systemen zoals de rijstrookhulp, waardoor je in je eigen baan blijft, werken erg goed.”

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Daarbij, vult Jan aan, scoort de auto door zijn doordachtheid in het ontwerp. ,,Zeker in vergelijking met andere auto’s, zoals onze BMW, valt op hoe Tesla het proces van starten en wegrijden heeft vereenvoudigd. Normaal gesproken moet je de auto ontgrendelen, zelf je stoel aanpassen, de startknop indrukken, en de automaat in de juiste stand zetten. Bij de Tesla gaat dat minder omslachtig: omdat je smartphone dienstdoet als sleutel kun je meteen instappen, je selecteert je eigen profiel en de auto kiest je instellingen. Gordel om en je rijdt weg.”

Het interieur van de auto geeft Marlies wel een dubbel gevoel. ,,Afgelopen week zei mijn man nog hoe mooi de BMW X3 vanbinnen is, met nette stiksels, mooie sfeerverlichting en een luxe afwerking. Dat zie je in de Tesla niet: die is wat simpeler, maar daar zit ook zijn kracht. Om bijvoorbeeld de navigatie in te stellen zit je in de BMW te hannesen met een draaiknop of een aanraakscherm, terwijl je in de Tesla een groot toetsenbord op het scherm hebt waarmee je alles gemakkelijk en intuïtief bedient.”

Scheetkussen

De technologie is een grote hit bij Marlies’ dochters. ,,Ze vinden feilloos hun weg, of ze nu hun eigen muziek aanzetten, op internet zoeken of geintjes uithalen met de ‘scheetkussenfunctie’ die erin zit.” Die laatste is een knipoog van Tesla-CEO Elon Musk en zijn team: je kunt verschillende geluiden kiezen waardoor het lijkt alsof één van je passagiers een wind laat. ,,Waar het om gaat is dat deze auto schoon rijdt, een bereik heeft om van en naar mijn werk in Eindhoven te komen en onze dames drie keer per week naar hockey en balletles te brengen.”

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Tesla Model 3 Long Range AWD (2019), 5452 km, €60.450 Omdat de Model 3 pas een jaartje op de markt is, staan er nog niet veel gebruikte exemplaren te koop. De exemplaren die je ziet op Gaspedaal.nl, hebben vaak niet meer dan 50.000 kilometer gereden, al staan daar relatief hoge prijzen tegenover. Een Model 3 kost als vierwielaangedreven Long Range, met een opgegeven bereik van zo’n 560 kilometer per laadbeurt, met gemak meer dan 55.000 euro. Voor dat geld koop je wel één van de weinige compacte sedans met elektrische aandrijving, want directe concurrenten kent Model 3 nog niet.

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Hyundai Kona Electric 64 kWh (2019), 13.913 km, €43.440 Vooruit: het is geen gladgelijnde sedan uit Silicon Valley, maar de Hyundai Kona Electric is op Gaspedaal.nl wel één van de interessantste alternatieven voor een Model 3. Met het grote batterijpakket van 64 kilowatt-uur (er bestaat ook een versie met 39 kWh) haalt deze Koreaanse cross-over met gemak meer dan 400 kilometer op een volle accu. Meer dan genoeg voor je dagelijkse ritten! Bovendien zit er met 204 pk (150 kW) voldoende pit in, terwijl de Kona prettig rijdt. Minpunten? Wat interieurruimte betreft moet hij zijn meerdere erkennen in de Kia e-Niro en de dashboardmaterialen doen wat goedkoop aan.