Lars (31) kocht zijn Volkswagen van een oud vrouwtje, maar na ‘kietelbeurt’ heeft ‘ie 260 pk

Mijn Allessie Arno (63) kocht klassieke Mercedes 170S uit pure nostalgie: ‘Als klein ventje was ik al autogek’

Toen zijn vader een Mercedes 170S aanschafte was de nu 63-jarige Arno Duijvensteijn vier. Een jong ventje misschien, maar oud genoeg om zichzelf in zijn dromen in eenzelfde exemplaar te zien. Vijf jaar geleden vond hij er één. In prachtige staat, dat ook nog eens, maar om nu te zeggen dat ‘ie lekker rijdt? Nou nee. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Mijn Allessie.

31 januari