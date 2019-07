Lange levertijd elektrische auto zit belastingvoordeel zakelijke rijder in de weg

Video Elektri­sche Volkswagen verbreekt record van Formule 1-auto

8 juli Volkswagen heeft met zijn elektrische ID.R de 1,86 km lange heuvelklim op het Goodwood Festival of Speed in 39,9 seconden afgelegd. Daarmee is het record dat in 1999 door coureur Nick Heidfeld met een Formule 1-auto op 41,6 seconden werd gezet, verbroken.