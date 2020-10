Lamborghini knalt met hoge snelheid op een Skoda: laatste beelden voor fatale crash

Door cementwa­gen overreden Lamborghi­ni krijgt opvolger: ‘Misschien wel een leuker modelletje’

8 april De IJsselsteinse Joshua Kaats (24) kreeg dinsdag de schrik van zijn leven toen zijn gloednieuwe Lamborghini in het Gelderse Velddriel werd overreden door een cementwagen. Inmiddels is hij van de schrik bekomen. ,,Misschien dat we nu voor een nog leuker modelletje gaan.” Maar hoe komt zo’n jonge gast eigenlijk aan zo’n peperdure auto?