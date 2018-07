Lamborghini is weer 'King of the Nürburgring'

Het Ringrecord dat de Porsche 911 GT2 RS overnam van de Lamborghini Huracan Performante, is namelijk weer in Italiaanse handen. De Aventador SVJ deed over een ronde op de Nordschleife van de Nürburgring slechts 6:44.9 minuten. Dat is bijna drie seconden sneller dan de tijd die de GT2 RS in september 2017 neerzette (6:47,3). Achter het stuur van de SVJ nam Lamborghini-coureur Marco Mapelli plaats. De 30-jarige Italiaan rijdt normaal gesproken in de Blancpain GT serie met een Lamborghini Huracan.

Volledig scherm © Lamborghini

Informatie over die SVJ blijft schaars, maar wel is zeker dat het gaat om de opvolger van de Aventador SV en dat de auto beschikt over ALA-technologie. Die letters staan voor Aerodinamica Lamborghini Attiva. Het gaat hierbij om een pakket van beweegbare klepjes en vinnen, die zich in minder dan 500 milliseconden aanpassen aan de omstandigheden. Lamborghini introduceerde dit systeem op de Performante. Volgens kenners heeft dat de auto enorm geholpen op de Nordschleife. Ook is bekend dat de verhouding tussen gewicht en vermogen een knappe 1,98 kg/pk bedraagt. De nog steeds atmosferische V12 zou dus zo'n 770 pk sterk moeten zijn. Tevens is de vierwielaandrijving én de meesturende achteras onder de loep genomen. De SVJ is bovendien veel stijver dan de reguliere Aventador SV.

Volledig scherm © Lamborghini