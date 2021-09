Lamborghini duikt na 30 jaar op in schuur, eigenaar op mysterieuze wijze verdwenen

Na meer dan dertig jaar verwaarloosd in een schuur op het Britse platteland te hebben gestaan, is een zeldzame Lamborghini Espada ontdekt. Ondanks de slechte omstandigheden heeft de Italiaanse V12 de tand des tijds behoorlijk goed doorstaan.

De Espada was lange tijd een van de bijna vergeten modellen van de beroemde Italiaanse autofabrikant. De matige betrouwbaarheid en het feit dat het meer een gezinsauto was dan een sportwagen waren daar debet aan. Sommige exemplaren werden na een reeks storingen gestald, sommige op minder goede plekken dan andere. Dat was mogelijk ook het geval met deze Espada, die na drie decennia werd ontdekt in een schuur in het Britse Lake District.

De schuur staat op het terrein van een boerderij waarvan de eigenaar onlangs is overleden. Nadat de boerderij was verkocht, ontdekten de nieuwe bewoners de zeldzame Lamborghini achter enkele sloopauto's. Om de auto hangt een aureool van mysterie, want de eigenaar van de Lambo, die de schuur ruim drie decennia geleden had gehuurd om de auto te stallen, betaalde slechts enkele maanden de huur en verdween vervolgens in het niets.

In goede staat

Op het eerste gezicht lijkt de auto in deplorabele staat, maar dat komt vooral door de dikke laag stof en de vogelpoep die erop ligt. De auto is zelfs verrassend goed bewaard gebleven. Hij ziet er compleet uit, er zijn geen onderdelen zichtbaar kapot, ratten en muizen hebben de kabels onder de motorkap gespaard en het interieurleer is niet beschimmeld of beschadigd. De teller geeft minder dan 10.000 kilometer aan.

De Espada is met iets meer dan 1200 geproduceerde wagens al een zeldzame auto en bovendien is het een van de weinige exemplaren met het stuur rechts. Een volledige restauratie is dus op zijn plaats voor deze nog steeds futuristisch ogende Lamborghini met zijn vier min of meer volwaardige zitplaatsen. Omdat niemand in de afgelopen dertig jaar de Lamborghini opeiste, wordt de auto binnenkort geveild. Dat wordt ongetwijfeld een leuke meevaller voor de nieuwe eigenaren van de boerderij.

