Ladderzatte bestuurder verbaast wijkagent: ‘In 15 jaar nog nooit zoiets meegemaakt’

Een 48-jarige man uit Nieuw Heeten is onlangs aangehouden met een enorme hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij had maar liefst zes keer de toegestane hoeveelheid op.

Dat meldt wijkagent Gerko Brink. Hij werd door oplettende buurtbewoners getipt dat er een dronken man achter het stuur kroop. ,,Toen ben ik direct naar de woonwijk gereden waar hij geparkeerd stond”, vertelt Brink.

De man was volgens de agent niet meer in staat de parkeerplaats zelfstandig te verlaten. ,,Hij probeerde weg te komen van zijn parkeerplek, maar had overduidelijk te veel op. Hij rook sterk naar alcohol, praatte met dubbele tong en had rode ogen.”

Brink hield de man aan. Vervolgens werd een blaastest bij de dronkaard afgenomen. De bestuurder had zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed zitten. Een primeur voor de wijkagent: ,,In de vijftien jaar dat ik bij de politie werk, heb ik dat nog nooit meegemaakt.”

Taakstraf en rijontzegging

Het was de eerste keer dat de man aangehouden werd voor rijden onder invloed. Hij moet een driedaagse cursus bij het CBR volgen over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. De cursus kost 1075 euro en is voor eigen rekening.

Volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie staat de man een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van 18 maanden te wachten. De zaak moet nog voorkomen voor de rechter.