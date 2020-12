Laadkabels Tesla massaal gestolen omdat het 's nachts koud is

Dieven hebben het op de dure laadkabels van elektrische auto’s gemunt. De politie adviseert om de auto tijdens het laden preventief óp de kabel te parkeren. Met name de kabel van de Tesla Model 3 is geliefd bij dieven, vooral als het koud is, omdat dan de diefstalbeveiliging niet werkt.

Alleen al de politie in Amsterdam-Zuid kreeg tussen 20 november en 4 december 21 aangiftes binnen van gestolen laadkabels, vooral van Tesla-rijders. Een nieuwe kabel is prijzig: tussen de 200 en 300 euro. Het motief van de dieven is duidelijk: tweedehands doen de kabels zo’n 150 euro per stuk. De diefstallen vinden bijna allemaal 's nachts plaats. Het probleem speelt volgens de politie in heel het land.

Volledig scherm Vincent Everts een paar jaar geleden in zijn eerste Tesla. © AD/Jan de Groen Bestuurslid Vincent Everts van de Vereniging Elektrische Rijders zucht diep. ,,De laadkabel wordt zo de autoradio van deze tijd als dieven ze zo gemakkelijk kunnen stelen.’’ Hij vermoedt aan de hand van het cijfer van de politie in Amsterdam-Zuid dat er momenteel vele honderden kabels worden gestolen. ,,Bij mij zijn er vorige week ook twee laadkabels gestolen. Niet tijdens het laden maar gewoon uit de kofferbak.’’

Het kán eigenlijk niet dat een aangesloten laadkabel wordt gestolen. Op het moment dat de laadpaal is gekoppeld en de auto en laadpaal communiceren schiet er een borgingspennetje in de stekker die in de auto zit en ook in de stekker die in de laadpaal is gestoken. Die beveiliging blijkt zo lek als een mandje. Een handige lockpicker heeft de borging binnen enkele seconden los. En een minder handige dief weet met grof geweld de stekker ook wel los krijgen.

Nachtvorst

Quote Tip: zet een van de wielen haaks óp de kabel Politie Amsterdam Gedupeerden vermoeden nog een derde mogelijkheid: nachtvorst. Als het te koud wordt dan vergrendelt een Tesla 3 bijvoorbeeld de kabel niet langer als het laden klaar is om te voorkomen dat het mechanisme vastvriest. Sommige modellen laadpalen ontgrendelen bovendien automatisch als de laadkabel uit de auto wordt getrokken. Op die manier liggen alle laadkabels van veel Tesla’s voor het grijpen in een koude nacht. Een Tesla 3-bezitter werd in november binnen een week twee keer bestolen, beide nachten was het 4 graden Celsius. Op gebruikersfora wordt gesproken over ‘dieven op brommertjes’ die ‘s nachts langs de Tesla’s rijden. Tesla levert sinds een paar maanden de Model 3 met een verwarmde laadpoort waarmee het koudeprobleem wordt verholpen.

De politie adviseert om voorzorgsmaatregelen te nemen bij een laadpaal zonder toezicht. ,,Het is misschien handig om de oplaadkabel tussen twee latjes - die iets hoger zijn dan de dikte van de kabel - te leggen en daar haaks een van de wielen van de auto op te plaatsen. Op deze manier gaat de oplaadkabel niet kapot en raakt hij niet beschadigd’’, meldt Rob van der Veen van de Amsterdamse politie. Praktisch is anders, maar het lijkt voorlopig de enige oplossing.

Ook van andere merken elektrische auto’s zijn er meldingen bij politie en leasemaatschappijen van vermiste kabels.

Volledig scherm Tesla waarschuwt ervoor in de gebruiksaanwijzing. Onder de 5 graden werkt de beveiliging niet meer als het laden klaar is.

Waarom zitten die kabels eigenlijk niet vast aan het laadpunt zoals de benzineslang aan de pomp? Volgens Everts omdat er nog geen standaard kabel is. Veel automerken werken met een eigen type aansluiting, zodat je gedwongen bent om een eigen kabel mee te nemen. Bij de snellaadpunten langs de snelweg zitten wel verschillende laadkabels aan de ‘pomp’, maar in de binnensteden is zo’n tros kabels tussen de geparkeerde auto’s niet handig. ,,Als er één standaardkabel komt kan het wel, of draadloos opladen - dat is de toekomst - dan is het probleem ook voorgoed verholpen.’’

