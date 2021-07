Laadkabel over de stoep: boete van 259 euro voor inwoner Almere

Een inwoner van Almere heeft een boete gekregen van 259 euro omdat de laadkabel van zijn hybride auto over de stoep loopt. In Almere is dat sinds begin dit jaar verboden, maar in veel andere gemeenten wordt het gedoogd.

Radjesh Karia uit Almere ligt in de clinch met de gemeente vanwege het opladen van zijn elektrische auto. Hij kreeg onder meer een boete van 259 euro die volgens hem niet terecht is. Hij laadt volgens Omroep Flevoland al sinds 2017 zijn hybride auto op en dat was nooit een probleem.

Lees ook PREMIUM Struikel je over de laadkabel? Dan stop je hem toch in de grond

Om zijn buurtbewoners niet tot last te zijn, gebruikte Radjesh naar eigen zeggen speciale rubberen blokken die hij over het snoer op de stoep legde, zodat niemand erover kan struikelen. In mei van dit jaar ontving hij een brief van de gemeente waarin stond dat hij een speciale goot moest laten aanleggen voor de kabel. Radesh betaalde naar eigen zeggen 181 euro aan de gemeente voor het aanleggen van die goot, maar die kwam er nooit.

Wel kreeg hij vorige week de boete van 259 euro vanwege het snoer op de stoep. Volgens de gemeente is de boete inmiddels ‘on hold’ gezet omdat wordt uitgezocht of de boete is uitgeschreven nadat de aanvraag voor de kabelgoot was gedaan, aldus Omroep Flevoland. Wanneer dit het geval is, hoeft Karia de boete niet meer te betalen. Als hij dit al gedaan heeft, dan krijgt hij dat geld terug.

‘Eigen verantwoordelijkheid‘

Een woordvoerder van de gemeente meldt aan Omroep Flevoland dat er wordt gehandhaafd om de laadkabelgebruikers te beschermen. Ze zijn volgens hem namelijk zelf verantwoordelijk voor de schade als mensen daarover struikelen.

Volgens kennisplatform CROW, dat gemeenten adviseert over dit onderwerp, is een kabel over de stoep juridisch gezien niet anders dan wanneer je met een verlengsnoer over je stoep je auto gaat stofzuigen. ,,Ze zijn dus ook niet de verantwoordelijkheid van de gemeente”, zo meldde een woordvoerder van het CROW vorig jaar aan de NOS. ,,De eigenaar van de auto en de woning waar het snoer naartoe loopt, is verantwoordelijk voor de veiligheid daarvan.”

Het beleid ten aanzien van losse laadkabels op de stoep verschilt per gemeente. In Almere is het sinds begin dit jaar verboden om een losse kabel over de stoep te leggen en ook veel andere steden kennen zo'n verbod, maar in andere gemeenten wordt het - vaak onder bepaalde voorwaarden - wel toegestaan. Wie wil weten hoe het in zijn woonplaats zit, kan het beste contact opnemen met de gemeente.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.