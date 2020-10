‘La Dolce Vita’ voor 9 cent per kilometer: waarom Fiat de schattige 500e vermomt als deelauto

INTERVIEWHoewel de Fiat 500 al jaren een regelrechte verkoophit is, vreest het Italiaanse automerk dat steeds minder mensen het nieuwe, volledige elektrische model ook willen aanschaffen. ‘Vooral millennials willen een auto niet zozeer bezitten, maar wel gebruiken. Dus gaan we met onze tijd mee: het wordt onder meer mogelijk om de 500e af te rekenen per gereden kilometer.’

Voor automaker Fiat is de 500 een ongelofelijk belangrijk model. In 2019 verkocht het Italiaanse merk het laagste aantal nieuwe auto’s sinds 1985, en dit jaar is vanwege de coronapandemie ook bepaald geen succes. Behalve dan voor de 500, want die karaktervolle stadsauto blijft scoren: de moderne versie van het klassieke ‘Rugzakje’, die nota bene al sinds 2007 op de markt is, ging vorig jaar nog altijd ruim 175.000 keer over de toonbank. Je mag gerust zeggen dat de aandoenlijke ‘Cinquecento’ een hit is.

De goede verkoopcijfers verklaren ook waarom de huidige 500 voorlopig nog leverbaar blijft, onder meer als hybride. Dat is opmerkelijk, want Fiat heeft ook al een compleet nieuwe versie klaar: de 500e ziet er wellicht ongeveer hetzelfde uit als het bestaande model, maar is voor 96,4 procent helemaal nieuw ontwikkeld. De e in zijn naam zegt alles: de nieuwste 500-versie is er alleen met een elektromotor en moet volgens zijn makers een nieuwe generatie kopers aanspreken. Jonge, hippe stedelingen die wel mobiel willen zijn, maar vooral nergens aan vast willen zitten. Flexibiliteit is het toverwoord, legt Olivier Francois – wereldwijd verantwoordelijk voor het merk Fiat – uit in gesprek met onze autoredactie.

Volledig scherm De volledig elektrische Fiat 500e © Fiat

U zegt dat uw klanten flexibiliteit willen. Waarom bestaan er van de 500 dan zo weinig varianten?

,,We hebben nu een hatchback met drie deuren, een cabriolet met een open dakje en afgelopen week hebben we de 3+1 onthuld als nieuwste toevoeging. Die is ontstaan uit de wensen van onze klanten: zij vroegen om een 500 die even compact is als het ‘gewone’ model, maar meer flexibiliteit biedt. Zo zijn we uitgekomen op de toevoeging van een extra zijdeurtje aan de passagierskant, die betere toegang tot de achterbank mogelijk maakt zonder dat de stijl van de 500 wordt aangetast.”

Was een versie met vijf deuren niet handiger, zoals Renault bijvoorbeeld bij de Twingo doet?

,,Als we twee volledige extra deuren hadden toegevoegd, waren de iconische en geliefde vormen van de 500 niet in tact gebleven. Terwijl die uitstraling, de herkenbaarheid en de stijl juist is waarom mensen zo gek zijn op dit model: doordat we de 3+1 optie hebben gekozen, is de auto in al zijn gedaantes een echte 500. Voor de échte praktisch ingestelde automobilist, bieden we de Panda.”

Fiat kondigde ooit een Giardiniera-versie aan van de 500, ofwel de stationcar zoals die van het origineel ook bestond. Komt die nog?

,,Ten eerste is het goed om te weten dat we het nieuwe platform van de 500e, waarbij het batterijenpakket in het midden van de bodemplaat zit verwerkt, kunnen aanpassen voor andere modellen (waaronder een soort elektrische Panda als productieversie van het studiemodel Centoventi, red.). Dus technisch is het mogelijk, en ik sluit op dit moment niets uit. Het probleem is echter dat niet alle landen op een stationcar zitten te wachten: in Italië zal een Giardiniera ongetwijfeld aan slaan omdat mensen een nostalgisch gevoel krijgen bij die versie. In Nederland worden jullie ook blij van stationwagons, dat weet ik, maar voor andere landen geldt dat we heel veel marketingbudget zouden moeten uitgeven om mensen te overtuigen van zo’n extra model. Voor nu kunnen we ons beter richten op de bestaande versies.”

Volledig scherm De 500e als 'extra praktische' 3+1, voorzien van een extra zijdeurtje © Fiat

Over de komst van andere elektrische Fiats wil Francois nog niet in detail uitweiden, maar de in Frankrijk geboren bestuursvoorzitter laat al wel doorschemeren dat hij verwacht dat zijn merk op termijn volledig elektrisch zal worden. ,,Die toekomst past uitstekend bij een automerk als Fiat. Wij waren ooit medeverantwoordelijk voor het mobiel krijgen van de massa, nu kunnen wij veel betekenen om elektrisch rijden betaalbaar en bereikbaar te maken voor een groot publiek.” Om dat te bereiken zal er nog een hoop moeten gebeuren: op dit moment is de Panda weliswaar verkrijgbaar met hybridetechniek terwijl concerngenoot Jeep zich voorzichtig op stekkerhybrides stort, maar verder heeft Fiat op (semi-) elektrisch gebied nog heel wat stappen te maken.

U introduceert heel bewust een basisversie van de 500e. Wat is daar de gedachte achter?

,,Dat klopt. Die noemen we 500e Action: buiten het feit dat we die voordeliger kunnen aanbieden (in Nederland vanaf 24.900 euro, red.) vanwege een compacter batterijenpakket waarmee je 185 kilometer ver kunt komen, richten we ons met deze versie duidelijk op autodeelprogramma’s. Door de lagere prijs is het voor aanbieders aantrekkelijker om de 500e aan hun aanbod toe te voegen, maar het zorgt er ook voor dat wij de auto vanuit Fiat zelf op een vernieuwende manier heel voordelig kunnen aanbieden.”

Zo zegt u dat klanten de 500e kunnen rijden voor 9 cent per kilometer

,,Dat geldt voor klanten die wel hun ‘eigen’ auto willen hebben. Afhankelijk van het land waar je de auto rijdt betaal je 99 of 199 euro per maand voor een 500e, inclusief 1000 kilometers per maand en exclusief laadkosten. Dat bedrag is lager dan wat je nu betaalt bij de meeste privéleasecontracten. Rij je toch meer dan de 1000 kilometer per maand, dan betaal je geen hoge boetes maar 9 eurocent per extra gereden kilometer.”

,,Bovendien hebben we het heel simpel gemaakt om de auto te delen met je kennissen of vrienden: zij kunnen de auto lokaliseren en openen met hun smartphone. Zij betalen eveneens per kilometer om in jouw auto te kunnen rijden, waardoor ze in de kosten delen: dat hele ‘ecosysteem’ hebben wij al voor onze klanten uitgedacht.” Overigens weet de Nederlandse importeur op dit moment nog niet wat dit systeem exact gaat kosten in ons land. De tarieven en mogelijkheden worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Volledig scherm Volgens Olivier Francois is de bediening van de Fiat 500e 'zo simpel als een smartphone' © Fiat

En hoe zit dat met de volgens u groeiende groep mensen die geen eigen auto willen bezitten?

,,Wij zeggen het zo: of je nu een uurtje door de stad wil rijden in een deel-500 of een leven lang fan blijft, we gaan het mogelijk maken. Zo bouwen we aan verschillende ‘Mobility Stores’ in grote steden over de hele wereld: daar kunnen incidentele gebruikers hun deelauto oppikken of wegbrengen, terwijl eigenaren van een elektrische 500 hun auto op die locaties gratis kunnen laden. Aan het einde van 2022 willen we door heel Europa 3500 van dit soort laadpunten aanbieden.” Of Fiat ook Mobility Stores in Nederland opent, is op dit moment nog niet duidelijk.

Wat vinden de moderne 500-klanten nog meer belangrijk, volgens Fiat?

,,Zoals besproken biedt de 500e in Action-uitvoering wat moderne mensen minimaal willen om mobiel te zijn. Voldoende range, een leuke uitstraling maar vooral een super eenvoudige bediening. Hij werkt zo simpel als je smartphone: niemand hoeft in het instructieboekje te kijken om te ontdekken hoe de systemen in deze 500 werken. Je rijdt er zo in weg, ook als je er voor de eerste keer in zit. Vervolgens hebben we de Passion en de Icon: die beschikken om te beginnen over een sterkere motor en een groter accupakket waarmee de auto zo’n 320 kilometer op één acculading moet halen. Bovendien zijn die luxer uitgevoerde versies bij uitstek geschikt voor klanten die hun eigen 500 willen ontwerpen die past bij hun stijl.”

Tijdens het uitgebreide online videogesprek zijn Olivier Francois en zijn collega’s zichtbaar trots op de uitgebreide mogelijkheden. ,,Er is erg veel mogelijk: van allerlei accessoires en stylingpakketten die onze Italiaanse wortels smaakvol tot uiting brengen tot hergebruikte materialen in het interieur. Een mooi voorbeeld van onze nieuwe, duurzame aanpak is de samenwerking met Seaqual, een organisatie die zwerfplastic uit de oceaan haalt en een tweede leven geeft. In de 500e vind je die materialen onder meer terug op de stoelbekleding. Dat is de juiste boodschap, geeft de auto een goed gevoel, terwijl kopers als vanouds kunnen kiezen uit een hele range aan kleuren zoals roségoud, oceaanblauw, gletsjerwit of ‘Electric Bronze’. De kans dat je twee identieke 500e’s bij het verkeerslicht ziet staan, is straks erg klein.”

Volledig scherm Duurzame binnenbekleding: Seaqual verwerkt hergebruikt oceaanplastic op de stoelen © Fiat