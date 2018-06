Kwart orders Tesla Model 3 geannuleerd

Onlangs werd bekend dat Tesla de komende jaren alleen maar dure topmodellen zal leveren en dus niet de beloofde versie van 35.000 dollar. Dit heeft kennelijk kwaad bloed gezet bij een deel van de mensen die een aanbetaling hebben gedaan. Volgens het bedrijf Second Measure, dat constant miljarden geanonimiseerde betaalkaarttransacties volgt in de Verenigde Staten, zou in totaal 23 procent van de reserveringen voor de Model 3 zijn opgezegd. In alle gevallen is de overgemaakte 1.000 dollar en/of euro teruggevraagd.

Elon Musk had een volgens hem plausibele verklaring voor de dure Model 3. Het is bij de actuele productie-aantallen onmogelijk om zich te houden aan de belofte om een Model 3 te verkopen voor 35.000 dollar, zo zei hij. ,,Tesla zou dan verlies draaien en failliet gaan." De versies die het merk nu in de VS verkoopt, kosten minstens 50.000 dollar. Voorlopig zullen dus alleen dure modellen worden verkocht. Het topmodel, de Tesla dual motor all-wheel drive performance Model 3, gaat vanaf 78.000 dollar kosten.

Dat is echter niet het enige probleem. Door de productieproblemen lopen de levertijden van de Model 3 op en daar zijn klanten evenmin blij mee. Kennelijk is een groot aantal zo boos of teleurgesteld dat ze van hun aankoop afzien en hun voorschot van 1.000 dollar/euro terugvragen. Dat bedrag moesten ze aanvankelijk storten om de auto te kunnen reserveren. Slechts 8 procent van de aanbetalers heeft zijn bestelling bevestigd en twee op drie klanten twijfelt naar verluidt nog om zijn bestelling te bevestigen.