Kwaliteit e-steps laat te wensen over: ‘Veel modellen zijn rommel’

De e-step verscheen de afgelopen jaren in het straatbeeld. In Nederland is hij verboden, maar in het buitenland kom je ze overal tegen. Consumentenorganisatie Test Aankoop besloot elf veel verkochte modellen te onderwerpen aan een kwaliteitsonderzoek. Zowel in laboratoriumomstandigheden als op straat werden de steps gecontroleerd op onder meer capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid.



Globaal kon Test Aankoop vaststellen dat er grote verschillen zijn tussen de e-steps die op de markt verkrijgbaar zijn. Eén model haalde maar 24 punten van de 100, terwijl het beste toestel uit de test een behoorlijke 70/100 scoorde. Qua problemen zag Test Aankoop bijvoorbeeld banden die erg moeilijk op te pompen waren, batterijhouders die stuk waren, displays die ontbraken of onleesbaar waren, stuursystemen die totaal onstabiel waren en opvouwmechanismen die in de praktijk niet hanteerbaar waren.