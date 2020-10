Kwaliteit autostoeltjes wordt beter, blijkt uit test van ANWB en ADAC

De organisaties hebben heeft in de test de stoeltjes beoordeeld op veiligheid, gebruik, ergonomie en aanwezigheid van schadelijke stoffen. Opvallend is dat geen enkel onderzocht autostoeltje een onvoldoende haalde. In vorige jaren bleek dat er autostoeltjes werden aangeboden die niet door de test kwamen. Aan een stoeltje is in de winkel, showroom of op internet is niet af te lezen of deze wel of niet veilig is voor een kind.