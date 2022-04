Koopjes na Koningsdag: vijf auto’s voor 500 euro

Nu de prijzen voor tweedehandsauto's in rap tempo stijgen, krijg je het gevoel dat er voor kopers met een kleine beurs niets meer te vinden is. Dat is gelukkig niet het geval, ook al is het aardig speuren naar zeer goedkope auto’s. We deden een greep uit het Autoweek-occasionaanbod met een vraagprijs van hooguit 500 euro, met als enige eis dat de auto’s nog een geldige apk hebben.

Volledig scherm Ford Fiesta (2002). © Autoweek

Ford Fiesta

Op het eerste gezicht lijkt deze Ford Fiesta helemaal niet zo gek voor het geld. 300 euro vraagt de particuliere aanbieder ervoor. We zien geen gekke schade en ook lijkt de lak in redelijke conditie te zijn. Uit de advertentie maken we echter op dat de Fiesta, waarvan de 1.3-motor het al ruim 200.000 kilometer volhoudt, onderhuids niet zo fris meer is. Vanwege roestvorming verwacht de aanbieder dat de volgende apk (in april 2023) een uitdaging wordt. Maar wie weet rijd je met deze eerst nog een jaartje feestelijk rond.

Volledig scherm Volkswagen Golf (1999). © Autoweek

Volkswagen Golf

Laat je niet misleiden door het ‘stoere’ uiterlijk van deze Volkswagen Golf, met zijn matzwarte koets en lichtmetalen wielen. Hier is waarschijnlijk een beunhaas aan het werk geweest. Het zwart is er met een spuitbus opgespoten en de originele rode lak komt er hier en daar tussendoor. Bovendien heeft de Golf slechts een 75 pk sterke 1.4, die met een kilometerstand van 278.000 waarschijnlijk ook niet al te fris meer is. De apk verloopt in mei al, maar voor 499 euro zou je de gok kunnen wagen. Wie weet is de technische staat beter dan de optische.

Volledig scherm Citroën AX (1996). © Autoweek

Citroën AX

De Citroën AX wordt langzamerhand zeldzaam, maar voor zijn mogelijke toekomstige klassiekerstatus hoef je dit exemplaar niet te kopen. Het gaat hier om een vrij ‘laat’ exemplaar, dat er ondanks een verloren wieldop helemaal niet zo slecht uitziet. Ook de kilometerstand van 173.000 is niet overdreven hoog. Toch zit er een addertje onder het gras bij deze voor slechts 395 euro aangeboden AX. De 1.1-motor loopt volgens de verkoper niet helemaal bij een laag toerental. Bij hoge toerentallen wel, en ook stationair loopt hij goed. Het zijn simpele motoren, dus wellicht is er ook een eenvoudige en goedkope oplossing. Er zit ook nog bijna een jaar apk op.

Volledig scherm Peugeot 206 (2000). © Autoweek

Peugeot 206

Deze eenvoudig uitgevoerde Peugeot 206 heeft een al wat verouderde 75 pk sterke 1.4 TU-motor onder de kap. Een grotere versie van de motor die in de AX van hierboven ligt, met ook nagenoeg dezelfde hoeveelheid kilometers achter de rug: 167.000. In deze 206 is de motor het probleem niet, maar zijn het meer de ietwat afgeleefde staat en een paar mankementen die de vraagprijs van slechts 500 euro rechtvaardigen. Volgens de particuliere verkoper doet de startmotor het niet en ook het knipperlicht ‘rechts’ (voor of achter is niet bekend) geeft niet thuis. Wie dat repareert, heeft er volgens de verkoper verder nog een goede auto aan, die prima rijdt. Dat moet je dan maar net willen geloven.

Volledig scherm Suzuki Alto (2002). © Autoweek

Suzuki Alto

Deze Suzuki Alto wekt van de vijf auto's het meeste vertrouwen. Alto’s waren nieuw al goedkoop en bovendien zaten ze technisch goed in elkaar, waardoor het al jaren zelfs voor een bodemprijs een betrekkelijk veilige keuze is. Deze Suzuki Alto hoeft nog maar 500 euro op te leveren. Dan krijg je er eentje met 152.000 km op de teller, een handbak (wat hem net even wat vlotter maakt dan met de automaat waarmee ze vaak zijn uitgerust) en met nog een halfjaar apk. Wel lijkt de roestduivel om het hoekje te kijken op de motorkap en moeten de raammechanismen en de linker portiergreep worden gerepareerd.

