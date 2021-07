Knal, weer er tegen aan! Wekelijks tientallen klachten van automobilisten over bord boven de weg

ANWB verkoopt binnen twee dagen alle 2000 knalgele campingpak­ken: ‘Onze grootste hit’

23 juni De nieuwe knalgele uniseks campingpakken van de ANWB zijn de grootste hit die de toeristenclub ooit heeft gescoord: in twee dagen vlogen ze alle tweeduizend de webwinkel uit. De kopers zijn vooral twintigers en dertigers. In september krijgen de pakken een uniek vervolg. ,,Het is hip om een ANWB-stelletje te zijn.”