Klassieke Jaguar E-Type krijgt elektrische aandrijving

Autohandel somber ondanks omzetgroei

8:41 De autohandel heeft de opbrengsten in het tweede kwartaal opnieuw zien stijgen. In alle deelbranches van de autosector was sprake van omzetgroei. Desondanks zijn ondernemers in de sector negatiever geworden over de nabije toekomst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).