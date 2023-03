Klachten van klanten leiden tot vernieuwde Volkswagen ID.3

Bezitters van een ID.3 klaagden onder meer over het vele, goedkoop ogende plastic in het interieur. Dat interieur doet nu duurder aan, dankzij zachtere materialen in onder meer de deurpanelen en op het dashboard. Verder is het laatste stukje leer, rondom het stuurwiel, vervangen door diervriendelijk materiaal en is nu een iets groter deel van de auto te recyclen. Net als voorheen wordt de ID.3 volledig klimaatneutraal geproduceerd in Zwickau.

Het nieuwe centrale beeldscherm voor het infotainment is 12 inch (30,5 centimeter) groot: oftewel twee inch meer dan het huidige scherm. Het systeem bevat nieuwe software en dat was wel nodig ook. Bezitters van een ID.3 kampten de afgelopen jaren regelmatig met storingen. Het infotainment zou nu logischer moeten werken en zou ook gemakkelijker te bedienen zijn met aanraaktoetsen op het stuur. Helaas is nog niets gedaan met een andere klacht van ID.3-rijders: de veegknoppen onder het centrale beeldscherm (‘sliders’) zijn nog altijd in het donker onverlicht. Standaard krijgt de ID.3 nu wel een draadloze telefoonlader.

Ook de spraakbesturing, die nogal eens voor verwarring zorgde, is aangepakt. Het werkt nu betrouwbaarder en sneller, belooft Volkswagen. Het head-up display met augmented reality kan nu ook specifieke navigatie-aanwijzingen projecteren. Verder kunnen kopers van een ID.3 na aanschaf (en uiteraard tegen betaling) accessoires toevoegen, zoals navigatie of klimaatregeling met twee zones.

Volledig scherm Minder plastic en duurder ogende materialen in het interieur, maar ook een groter (12 inch) centraal beeldscherm. © Volkswagen

Parkeren wordt gemakkelijker dan ooit

Het navigatiesysteem helpt om langs de route op het juiste moment een laadpaal te vinden. Daarvoor gebruikt het systeem voor het eerst ook actuele verkeersinformatie en voorspellingen van drukte. Bovendien houdt het daarbij rekening met de capaciteit van het laadstation op dat moment.

Nieuws is er verder bij de rijhulpen. Bij snelheden vanaf 90 km/h kan de auto na het activeren van de richtingaanwijzers automatisch van rijstrook wisselen, mits daar ruimte voor is. V2X-technologie maakt het mogelijk om informatie van andere auto's (mits eveneens voorzien van deze techniek) en wegbeheerders te verzamelen. Zo haalt de auto razendsnel waarschuwingen binnen voor gevaarlijke situaties, ongevallen of stilstaand verkeer. Het optionele ID. Light onderstreept de ernst van de waarschuwing met lichtsignalen in het interieur.

Parkeren wordt met de vernieuwde ID.3 gemakkelijker dan ooit. Park Assist Plus kan handmatige parkeermanoeuvres van de bestuurder opslaan en vervolgens automatisch reproduceren. De ID.3 is zo in staat om zelf te sturen, accelereren en remmen en dus al het werk uit handen van de bestuurder te nemen.

Tot 546 kilometer rijbereik

Aan het uiterlijk is weinig veranderd. Dankzij het betere gestroomlijnde front is de luchtweerstand iets verminderd (de Cw-waarde is nu 0,263). Aan de achterkant zijn nieuwe, tweedelige en volledig rode achterlichten geplaatst.

De vernieuwde Volkswagen ID.3 wordt leverbaar in twee uitvoeringen: de Pro en Pro S. Beide varianten hebben een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De ID.3 Pro S heeft een batterijpakket met een capaciteit van 77 kWh en dat is goed voor een actieradius van 546 kilometer (WLTP). De ID.3 Pro heeft een 58 kWh accupakket en 426 kilometer rijbereik. Later verschijnt een goedkopere versie met kleinere batterij.

Bij een snellader heeft de ID.3 Pro S een halfuur nodig om 5 naar 80 procent op te laden, dankzij het maximale laadvermogen van 170 kW. De ID.3 Pro laadt met maximaal 120 kW en doet er vijf minuten langer over. De ID.3 is voorbereid op bi-directioneel laden en kan dus stroom aan het net teruggeven.

Begin volgende maand opent Volkswagen de orderboeken voor de vernieuwde ID.3. In juni arriveert hij bij de Nederlandse dealers. Over de prijzen is nog niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wanneer de vernieuwingen bij de andere modellen van de ID-serie worden doorgevoerd, zoals de ID.4 en ID.5.

Volledig scherm Volkswagen heeft de ID.3 vernieuwd. © Volkswagen

