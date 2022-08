Kia’s nieuwe Niro is steengoed, maar had nog véél beter kunnen zijn

MET VIDEO / TESTDe uitgaande Kia Niro is geen spannende auto. Toch werd dit het best verkochte model van Nederland én de Koreaanse SUV schopte het tot Zakenauto van het Jaar. Niet zo vreemd dus dat zijn opvolger het nauwelijks anders aanpakt. Aan de andere kant: op een paar punten is Kia’s gebrek aan vernieuwingsdrang een gemiste kans.

Volledig scherm De nieuwe Niro is er opnieuw in drie verschillende versies: als hybride, stekkerhybride en als volledig elektrische auto. © Kia

Aan een winnend team moet je niet te veel sleutelen. Stel je voor dat bondscoach Rinus Michels ineens voor elf onbekende voetballers had gekozen voor de gewonnen finale tijdens het EK voetbal tegen de toenmalige Sovjet-Unie in 1988. Dan hadden Gullit en Van Basten nooit gescoord, was de kampioensbeker mogelijk in een vitrinekast in Moskou beland en was Oranje een droom en een volksfeest armer.

De ontwikkelingsteams bij Kia zullen vast niet met Michels in hun hoofd hebben gelopen bij het klaarstomen van de tweede generatie van de Niro. Maar hun auto laat wel zien dat zij de filosofie van ‘voorzichtig veranderen’ als uitgangspunt hadden. ’Never change a winning team’, dus. De eerste generatie van de compacte cross-over uit Korea was namelijk zo’n groot succes, dat zijn opvolger nauwelijks anders is.

Volledig scherm De contrasterende band op de flanken is tegen meerprijs leverbaar: het geeft de Niro duidelijk meer een eigen karakter. © Kia

Moderner uiterlijk, optionele contrastband

Vooruit: het uiterlijk is een stuk strakker dan de wel érg voorzichtige looks van het bestaande model. Daarmee wilde Kia in 2016 zo min mogelijk autokopers tegen de schenen schoppen; het resultaat was een onopvallende gezinsauto, maar dat weinig uitgesproken karakter vormde tegelijkertijd een deel van zijn succes. Wie te veel boven het maaiveld uitsteekt, wordt immers nooit een allemansvriend.

Het nieuwe model oogt nog altijd als een Niro, zij het met duidelijk strakker getrokken lijnen en een modernere designtaal. Het ontwerp lokt iets meer meningen uit dan bij de eerste generatie, al komt dat met name door de ‘boemerang’ tussen de achterdeur en achterklep die je tegen meerprijs in een contrasterende lakkleur kunt laten uitvoeren. Standaard is de hele carrosserie in één tint gespoten, maar door deze vondst kun je volgens Kia in totaal uit 32 verschillende kleurencombinaties kiezen en dus eenvoudiger zorgen dat jouw Niro minder op de andere exemplaren in de straat lijkt. Dat is namelijk één van de weinige klachten van Nederlanders die in de huidige generatie van deze Kia rijden: je ziet dit model wel érg veel op de weg.

Volledig scherm De plug-in hybride Niro kan tot 60 kilometer per laadbeurt elektrisch rijden en herken je aan de laadpoort in het linker voorspatbord © Kia

Volop succesfactoren

In de wandelgangen hoor je dat Kia zelf ook niet verwachtte dat de Niro zo’n enorm succesnummer zou worden in Nederland. Toch is er een aantal duidelijke verklaringen voor de populariteit. De belangrijkste is het feit dat je deze Kia – ook in zijn nieuwste gedaante – kunt krijgen met drie verschillende aandrijflijnen: als hybride, als hybride met een stekker en als volledig elektrische auto. Dat helpt autokopers bij hun overstap naar elektrisch rijden en biedt voor vrijwel iedereen een passende keuze: als je nog niet helemaal op stroom wilt of kunt rijden, heb je andere opties.

De nieuwe Niro zal als hybride vooral populair zijn bij particulieren, vanwege zijn relatief lage aanschafprijs. Voor 31.080 euro heb je een prima gezinsauto van een aantrekkelijk formaat (de tweede generatie is met een lengte van 4.42 meter 6,5 centimeter langer dan zijn voorganger) en een redelijk laag verbruik. Met 141 paardenkrachten (104 kilowatt) en een ietwat afwachtend schakelende automaat heb je geen overdreven pittige combinatie en kun je alleen hele korte stukjes elektrisch rijden, maar de 1,6-liter benzinemotor is redelijk soepel en laat de Niro een geremde aanhanger van 1300 kilo trekken.

Volledig scherm Het interieur lijkt op dat van de EV6 en Sportage, en is handig ingedeeld. © Kia

Een treetje hoger staat de plug-in hybride (ook wel PHEV genoemd), die evenveel mag trekken als de hybride. Alleen schuilt er in deze Niro een groter accupakket van 11,1 kilowattuur, dat je met een stekker kunt opladen. Volgens Kia kun je daardoor zo’n 65 kilometer per laadbeurt op stroom rijden, waardoor deze versie in theorie nog veel zuiniger met benzine is dan de ‘standaard’ hybride. Bovendien beschik je over beduidend meer vermogen: dankzij een sterkere elektromotor heeft de stekkerversie 183 pk (135 kW) en iets betere prestaties.

Nadelen zijn er ook: dankzij de duurdere techniek betaal je voor deze Niro minimaal 38.760 (zij het met een rijkere standaarduitrusting) terwijl de bagageruimte met 348 liter stukken kleiner is dan in de hybride variant, die 451 liter slikt. Dit komt door het grotere accupakket, dat deels verstopt zit onder de achterbakbodem.

Volledig scherm Dankzij het plat weggewerkte accupakket heeft de Niro EV de grootste bagageruimte. © Kia

De EV is de fijnste

De elektrische Niro – die voortaan Niro EV heet in plaats van e-Niro – heeft een nog veel groter accupakket (64,8 kWh), maar omdat die vlakker in de wagenbodem zit weggewerkt heeft de batterijvariant meteen ook de grootste bagageruimte. In de achterbak past maximaal 475 liter, maar omdat er geen benzinemotor in de neus zit biedt deze Niro ook een extra bagagebakje van twintig liter vooraan.

Daar, achter de laadpoort in de snoet, kan je hooguit een laadkabel en wat klein grut kwijt, maar zo’n voorziening laat meteen zien waarom de elektrische variant de handigste Niro is. Tenzij je een aanhanger wil trekken, want de Niro EV mag maximaal 750 kilo aan zijn haak hebben: flink meer dan de 75 kilo van de vorige e-Niro, maar veel minder dan de andere nieuwe Niro’s.

Volledig scherm De laadpoort van de volledig elektrische Niro EV zit midden op zijn neus. © Kia

Met een vanafprijs van 40.850 euro is de elektrische Niro de duurste van de drie, maar ook meteen de fijnste. Alleen al de souplesse van de elektromotor tussen de voorwielen maakt hem het doorsparen waard: met 204 pk (150 kilowatt) heeft hij exact het vermogen als de vorige e-Niro en dat volstaat ruimschoots voor dit formaat auto. Naast de geruisloze en moeiteloze krachtafgifte van deze versie voelen de hybride en plug-in hybride Niro’s aan als een stap terug in de tijd, met hun brullende benzineblokken en schokkerige schakelmomenten. Bovendien is de door Kia beloofde actieradius van ongeveer 460 kilometer per laadbeurt netjes en prima bruikbaar: dus als je ook maar enigszins het budget kunt vinden om voor de Niro EV te gaan, gaat die je niet teleurstellen.

Teleurstellend, op het eerste gezicht

Nog even over dat elektrische rijbereik: dat verklapt dat de nieuwe Niro EV op technisch vlak géén enorme sprong voorwaarts is ten opzichte van zijn voorganger. Die kwam namelijk 5 kilometer minder ver per laadsessie, met een vrijwel even groot accupakket en dezelfde elektromotor. Dat is op het eerste gezicht wat teleurstellend, al kan deze Kia nog altijd een prima vuist maken tegen andere elektrische auto’s in dit prijssegment, zoals de Volkswagen ID.3, de MG ZS en de Hyundai Kona Electric. Dat geldt ook voor het laden, dat voortaan met maximaal 100 kilowatt gaat (tegen 80 kW bij de vorige Niro): dat is niet bliksemsnel, maar ‘marktconform’ voor wat je voor deze prijs mag verwachten.

Volledig scherm De nieuwe Kia Niro EV. © Kia

Eigenlijk is de Kia Niro EV vooral teleurstellend wanneer je hem afzet tegen die andere elektrische auto die het Zuid-Koreaanse merk levert: de EV6. Met dat technologische vlaggenschip trok Kia alle registers open. Zo maakt een hogere boordspanning van 800 Volt supersnel laden mogelijk: met 240 kilowatt laad je van 10 tot 80 procent acculading bij in zo’n 20 minuten. Met de nieuwe Niro sta je al snel twee keer zo lang. De snelste EV6 trekt in minder dan vier tellen op van nul naar honderd, de Niro EV doet dat in 7,8 seconden. Een EV6 kan aanhangers tot 1600 kilo trekken en heeft vierwielaandrijving. De Niro niet. Maar een dikke EV6 kost met gemak 60.000 euro. Een Niro niet.

Dit is dus geen auto waarmee Kia vriend en vijand verbaast. Wel zullen deze drie Niro’s vrienden blijven met bestaande Niro-rijders en nieuwe vrienden máken met autokopers die op technisch vlak niet zozeer het onderste uit de kan willen, maar een prettige, moderne en veelzijdige gezinsauto zoeken tegen een acceptabel bedrag. Met alle innovatieve technologie die Kia in huis heeft had de nieuwe Niro nog véél beter kunnen zijn, maar in sommige gevallen is goed al goed genoeg.

Volledig scherm Het extra bagagebakje in de neus van de Niro EV is net groot genoeg voor je laadkabel. © Kia

